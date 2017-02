Adolescente tem celular roubado ao tentar capturar pokémons no ES

O “Pokémon Go” mal foi lançado no Brasil e já fez a primeira vítima no Espírito Santo. Um estudante de 14 anos teve o celular roubado enquanto tentava capturar um pokémon no Centro de Vila Velha. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (3), dia do lançamento oficial do game.

Segundo o pai da vítima, ele havia baixado o jogo no celular no início da noite. Após capturar um pokémon dentro de casa, o menino saiu com um amigo pelas ruas do bairro para tentar encontrar mais criaturas.

No entanto, por volta das 20h30, quando o estudante se abaixou para tentar encontrar o pokémon, ele foi abordado por um criminoso armado.

“O rapaz levantou a camisa e mostrou a arma. O colega do meu filho se assustou e correu, mas meu filho acabou tendo que entregar o celular, um iPhone”, afirmou o pai do menino.

A família vai registrar um Boletim de Ocorrência nesta quinta-feira (4), mas faz um alerta: “Os pais têm que ter atenção, senão os meninos saem com o celular na mão e entregam o ouro na mão dos bandidos”, afirmou o pai.