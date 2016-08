Magistradas goianas são homenageadas com a Comenda Honestino Guimarães

A ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Laurita Vaz (E), que assume a presidência da Corte na próxima semana, a juíza da 10ª Vara Criminal de Goiânia, Placidina Pires (D), e a desembargadora do TRT 18ª, Elza Cândido da Silveira, receberam nesta terça-feira (23) a Comenda Honestino Guimarães.

A comenda é destinada a agraciar pessoas físicas e jurídicas que se destacam pelos bons e relevantes serviços prestados ao fomento, planejamento, estruturação e ao crescimento das políticas públicas voltadas direta ou indiretamente para a juventude.

Além das magistradas, outras 77 mulheres também foram homenageadas. A honraria foi entregue pelo governador Marconi Perillo (foto ao lado) em solenidade ocorrida no Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Este ano, o governador homenageou apenas mulheres, para, segundo ele, reforçar o processo de empoderamento feminino.

A ministra destacou que a mulher, cada vez mais, tem seu espaço. “Na adolescência, fui procurada por um grupo de donas de casa, em Trindade, que queriam aprender a ler e a escrever. Muitas lograram êxito em suas carreiras. Ao longo da minha história no Ministério Público goiano lutei pela efetivação dos direitos da mulher”, lembrou.

Ao receber a homenagem, Placidina falou de sua satisfação. “Fico muito feliz de, na condição de magistrada, integrante do Poder Judiciário goiano, ao lado de expoentes como a ministra Laurita Vaz, demais homenageadas e lideranças, receber essa homenagem. Pra mim, representa a retribuição dos cidadãos ao trabalho por mim desenvolvido no combate rotineiro ao crime, buscando a promoção da justiça e, consequentemente, condições mais propícias para o desenvolvimento sadio dos jovens deste Estado, livre da violência e da criminalidade”, salientou a juíza. (Texto: Arianne Lopes / Fotos: Hernany César – Centro de Comunicação social do TJGO)