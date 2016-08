Aliada de Dilma pede suspensão do julgamento, mas Lewandowski nega

Aliada da presidente afastada Dilma Rousseff, a senadora Vanessa Grazziotin (PC do B-AM) apresentou nesta quinta-feira (25), na abertura do julgamento final do impeachment no Senado, uma questão de ordem solicitando a suspensão do processo com o argumento de que as contas de 2015 da petista – que embasam a denúncia – ainda não foram analisadas pelo Congresso Nacional, conforme prevê a Constituição.

“O fato é que, até agora, as contas de 2015 não foram apreciadas, não foram julgadas pelo Congresso Nacional”, declarou a parlamentar do PC do B, reivindicando a paralisação do processo.

Responsável pelo comando do julgamento, o presidente do Supremo Tribunal Federal(STF), ministro Ricardo Lewandowski, negou, após uma longa discussão no plenário, o pedido de Vanessa Grazziotin. O magistrado já havia rejeitado questionamento semelhante de aliados de Dilma em fases anteriores do processo.

A sessão de julgamento de Dilma foi aberta no plenário do Senado às 9h32 desta quinta pelo presidente do Supremo. No momento, apenas 28 dos 81 senadores haviam registrado presença.

Ao pedir a suspensão do processo, Vanessa Grazziotin havia argumentado que havia um fato novo no processo.

Segundo ela, julgamento recente do STFdecidiu que é o legislativo municipal o responsável por julgar as contas do prefeito da cidade e, então, decidir se o chefe do executivo local deve ser condenado.

No entendimento da parlamentar, a decisão do Supremo tem que ser aplicada também nas esferas estadual e federal. Ela solicitou que o processo fosse suspenso e seja encaminhado para análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

“O Congresso precisa julgar as contas da presidente antes de o processo continuar, antes de uma possível condenação da presidenta. E se o Congresso, depois do impeachment, entender que não há irregularidades nas contas de Dilma? Ela vai ser inocentada? Vai retornar à Presidência da República”, ironizou Vanessa.

“Esse alegado fato novo não altera o posicionamento que essa presidência já tomou, e mais, remete qualquer julgamento quanto a esse tema ao mérito que será debatido”, enfatizou Lewandowski ao responder ao pedido da senadora do PC do B.

Discussão no plenário

O senador Ronaldo Caiado afirmou que a questão de ordem apresentada pela senador Vanessa Grazziotin é repetitiva e que já foi respondida pelo próprio ministro Lewandowski. “O impeachment não exige parecer prévio do TCU. Querem misturar conta do gestor com processo de impedimento. São processos completamente distintos”, afirmou Caiado.

Segundo o senador, o processo de impeachment não existe parecer prévio do TCU. “Não só é repetitiva como é um desrespeito ao ministro Lewandowski que já respondeu a essa questão. Isso não é procrastinação? Isso é ou não é chicana?”, afirmou o ministro.

O advogado da presidente afastada, o ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo, reclamou de ser chamada de procrastinadora pelo senador Ronaldo Caiado. “Eu quero protestar contra o uso da palavra chicana. Em nenhum momento a defesa usou qualquer medida procrastinatória.

“Houve uma decisão do STF, um fato novo que obviamente autoriza uma deliberação a respeito. A questão de ordem foi apresentada com fundamento para apreciação porque há um fato novo”, afirmou Cardozo.

A jurista Janaína Paschoal, que assina a denúncia de crime de responsabilidade contra Dilma Rousseff, disse que a acusação não se baseia em uma eventual rejeição das contas da petista, mas em pareceres do TCU em que foram, segundo Janaína, verificados os crimes de responsabilidade de Dilma.

“Nós utilizamos o processo que teve trâmite no TCU, porque nesse processo é que se verificaram os crimes de responsabilidade que são objeto deste processo, que houve operações de crédito, foi lá que ficou claro que foram abertos créditos suplementares sem autorização deste Congresso”, disse a jurista.

Janaína Paschoal também disse que o processo de impeachment, que apura crimes de responsabilidade da presidente, independe do julgamento das contas da acusada.