Presidentes da Saneago e do PSDB em Goiás continuam presos

Treze dos 14 presos durante a Operação Decantação, que apura desvios de verbas na Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago), seguem no Núcleo de Custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, na manhã desta quinta-feira (25). Entre eles está o diretor de Expansão da Saneago e presidente do PSDB em Goiás, Afrêni Gonçalves, e o presidente da Saneago, José Taveira Rocha.

Já a empresária Nilvane Tomas de Sousa Costa, única mulher detida na operação, passou a noite na carceragem da Polícia Federal, na capital. Ao todo, foram expedidos 11 mandados de prisão preventiva e quatro de prisão temporária. Destes, apenas um ainda não foi cumprido.

De acordo com a Polícia Federal, o esquema criminoso descoberto na operação desviou R$ 4,5 milhões em verbas federais por meio da Saneago. O dinheiro, segundo as investigações, foi usado para pagar campanhas políticas, propinas a servidores do órgão e até uma Organização Social (OS)na área da saúde.

Os presos foram levados para as carceragens após uma audiência de custódia, na tarde de quarta-feira (24), na sede da Justiça Federal. Eles foram ouvidos pelo juiz federal Leão Aparecido Alves, titular da 11ª Vara. A maioria dos detidos alegou problemas de saúde, mas o magistrado não revogou nenhuma das detenções.

Foram analisadas as circunstâncias em que as prisões ocorreram. No caso das prisões temporárias, válidas por cinco dias, a Polícia Federal decidirá se há a necessidade ou não de manter a detenção e se manifestará posteriormente à Justiça.

Os envolvidos responderão, na medida de suas participações, pelos crimes de peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, organização criminosa e fraudes em processos licitatórios. Também foi determinado o afastamento da função pública de oito servidores e a proibição de comunicação entre nove envolvidos.

O G1 entrou em contato com a assessoria de imprensa do PSDB-GO, na manhã de quarta-feira, que informou que ainda não tinha um posicionamento sobre o assunto. A reportagem tenta novo contato na manhã desta quinta-feira.

No entanto, a assessoria do partido encaminhou uma nota, em nome do Governo de Goiás, destacando que o órgão “apoia as investigações em curso na Polícia Federal e no Ministério Público Federal e está inteiramente à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos”.

O texto ressalta que “os procedimentos licitatórios realizados pelos órgãos, autarquias e empresas da administração estadual são pautados pela legalidade e pela transparência”.

Por fim, a nota destacou que “o Governo de Goiás acredita na idoneidade dos diretores e superintendentes da Saneago [Saneamento de Goiás S.A.]e tem a plena certeza de que os fatos apresentados serão plenamente esclarecidos”.

Já a assessoria de imprensa da Saneago informou, em nota, que a companhia “aguarda a conclusão da operação da Polícia Federal para tomar ciência dos fatos e, a partir daí, emitir um pronunciamento sobre o caso”.

O órgão ainda destacou por telefone, à TV Anhanguera, que a Operação Decantação não afetará o fornecimento de água nas cidades em que a empresa opera.

O advogado de José Taveira Rocha disse à TV Anhanguera que ainda não iria se manifestar.

Já o advogado Carlos Márcio, que defende Afrêni Gonçalves, destacou que seu cliente está contribuindo com as investigações e que ele nega qualquer acusação de que tenha usado o cargo para obter vantagens para o partido. Segundo ele, Afrêni aguarda com tranquilidade o fim das investigações.

A reportagem ainda tenta contatado com a defesa dos outros presos na operação.

Esquema criminoso

Segundo as investigações, a Saneago contratou uma empresa de assessoria, que fazia licitações de forma a direcionar o resultado da seleção para que as vencedoras fossem as empresas participantes da fraude.

Em troca, as companhias repassavam dinheiro em forma de propina, pagamento de dívidas de campanhas, repasse para OS e até coquetéis feitos dentro do palácio do governo em nome do órgão. “Há, dentro da investigação, alguns elementos que possam indicar esse pagamento de coquetel que ficou a cargo da Saneago há aproximadamente dois ou três meses”, disse o delegado da Polícia Federal Rodrigo Teixeira.

O chefe da Controladoria Geral da União em Goiás (CGU), Valmir Gomes Dias, afirmou que a presidência e a direção da Saneago sabiam de todo o esquema criminoso. “A direção da companhia sabia desses desvios e participava do esquema por meio de atos administrativos, como aprovação de pareceres técnicos, que possibilitavam os desvios de verba”, disse.

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES) informou, em nota, que não foi citada na ação e, portanto, “não tem nada a informar sobre a operação”. O órgão esclarece ainda que todos os repasses da SES às OSs estão publicados no site institucional e na página de transparência.

Já a assessoria de imprensa do Governo do Estado disse que não vai se pronunciar sobre os coquetéis que foram promovidos no palácio e que teriam usado verba desviada da Saneago.

Operação Decantação

Ao todo, foram cumpridos 120 mandados judiciais em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Formosa e Itumbiara, em Goiás, além de São Paulo e Florianópolis (SC). Um vídeo mostra o momento em que um mandados de busca e apreensão foi cumprido na sede do diretório estadual do PSDB (veja no vídeo acima).

“A busca foi para ter provas que liguem o partido ao recebimento de dinheiro da Saneago para o pagamento de dívidas de campanhas políticas em 2014. O diretor regional do partido está vinculado à Saneago, é diretor de expansão do órgão”, disse o delegado responsável pelo caso, Rodrigo Teixeira. O valor repassado ao partido é de cerca de R$ 400 mil, segundo as investigações.

Confira quem são os presos:

Prisão temporária:

– José Taveira Rocha – presidente da Saneago

– Afrêni Gonçalves – diretor de Expansão da Saneago e presidente do PSDB em Goiás

– Robson Salazar – diretor de Gestão Corporativa da Saneago

– Nilvane Tomas de Sousa Costa – dono da Sanefer Construções e Empreendimentos

Prisão preventiva:

– Rivadávia Matos Azevedo – superintendente metropolitano da Saneago

– Emanuel Peixoto – presidente da Comissão Permanente de Licitações da Saneago

– José Raimundo Alves Gontijo – pregoeiro da Comissão Permanente de Licitações da Saneago

– José Vicente da Silva – integrante da Comissão Permanente de Licitação da Saneago

– Luiz Humberto Gonçalves – diretor comercial da Saneago. Já foi suplente de deputado, mas renunciou ao direito de mandato para seguir na função

– Frederico Navarrete Lavers – presidente na Navarrete Engenharia

– Gilberto de Oliveira – representante da Dim e Bel Engenharia.

– Rafael Ferreria Sá – O G1 não conseguiu apurar a função do preso

– Charles Humberto de Oliveira – sócio da HD Consultoria, empresa de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

– Carlos Eduardo Pereira da Costa – sócio da Sanefer Construções e Empreendimentos