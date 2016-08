Asa Branca se recupera de doença grave e viaja a Goiás para agradecer

Considerado um dos principais locutores de rodeio do Brasil, Asa Branca teve a voz silenciada por alguns anos devido a problemas de saúde. Complicações do vírus HIV, do qual é portador, fizeram que ele, em 2013, perdesse parte dos movimentos e chegasse a pesar 40 kg. Recuperado, ele fez questão de ir, neste sábado (27), à Trindade, chamada de “Capital da Fé”, na Região Metropolitana de Goiânia, para agradecer.

Em 2013, devido à baixa imunidade, Asa Branca foi contaminado por outro vírus, que provoca a criptococose, também conhecida como Doença do Pombo. A enfermidade ataca o sistema nervoso.

Ele se lembra que, apesar da situação crítica em que se encontrava, não deixou de acreditar no Divino Pai Eterno. “Não gostava nem de me olhar no espelho. De ver a situação que eu estava. Mas a fé eu nunca perdi”, afirma.

Com a doença controlada, ele saiu do interior de São Paulo e voltou a Trindade, onde esteve no início da doença para pedir proteção. O locutor se emociona ao falar de como chegou à cidade e revela que fez uma promessa caso melhorasse.

“Cheguei aqui que eu não conseguia descer do carro. Meus amigos me tiraram no braço, me colocou lá dentro [da igreja] e eu fiz uma promessa. Se eu voltasse a andar e a falar, eu iria vir fazer um rodeio aqui”, diz, já com a voz embargada e os olhos marejados.

A promessa já tem data para ser cumprida: será entre os dias 15 e 18 de setembro. Toda a renda obtida com a festa será doada.

