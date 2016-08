Bebê que sobreviveu a acidente na GO-139 tem estado gravíssimo

O bebê de 1 ano, sobrevivente do acidente que matou os pais dele, em Caldas Novas, no sul de Goiás, permanece internado em estado gravíssimo. De acordo com boletim médico divulgado pelo Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, na manhã deste domingo (28), o menino respira por aparelhos e segue em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica, sedado.

O acidente ocorreu na sexta-feira (26), na altura do Km 87 da GO-139. A família estava em um GM Astra, que era conduzida pelo pai do bebê. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o carro saiu da pista, capotou e bateu em uma árvore. O motorista e a mulher dele morreram ainda no local. Já o bebê foi socorrido por uma ambulância e levado ao Pronto Atendimento Infantil (PAI) de Caldas Novas. Depois de receber os primeiros socorros, foi transferido para o Hugol, onde continua sem previsão de alta.

Ultrapassagem

De acordo com a PRE, a suspeita é que o acidente tenha sido motivado por uma tentativa de ultrapassagem malsucedida. “Ele tentou passar o carro que estava na frente, mas não deu certo e, ao voltar para sua pista, perdeu o controle e saiu da estrada”, explicou o cabo Carlos Henrique Donizety.

O veículo tinha placas de Goiânia e seguia no sentido Caldas Novas. O impacto da batida foi tão forte que todo o teto foi arrancado. Dentro do Astra, foram encontrados R$ 6,2 mil em dinheiro, além de munição de submetralhadora.

A PRE disse que não tem informações sobre porque o dinheiro e as munições eram levados no carro. A Polícia Civil investiga o caso.