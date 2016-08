Chip é usado para adulterar bomba de combustível em Goiás, diz polícia

A Polícia Civil encontrou um chip usado para adulterar bombas de combustíveis em um posto de Itumbiara, no sul do estado. Com isso, os carros recebiam uma quantidade menor do produto do que o demonstrado no visor. Segundo as investigações, é a primeira vez esse equipamento é encontrado no estado. O dono do estabelecimento foi detido.

(Correção: O G1 errou ao informar que seis postos foram autuados durante a operação. Segundo o Procon-GO, três estabelecimentos foram autuados e outros três foram alvo de um termo de constatação. A informação foi corrigida às 17h22 desta sexta-feira [26]).

Durante a operação, realizada em parceria com o Procon-GO, outros dois postos foram autuados e mais três foram alvos de um termo de constatação, pois os documentos encontrados ainda serão periciados para confirmar se houve ou não infração.

Segundo a polícia, as investigações começaram há um ano, após sucessivas denúncias e reclamações de motoristas que sentiram a diferença ente a quantidade de gasolina no carro e o demonstrado nas bombas.

“Desmontamos os equipamentos e identificamos nas placas controladoras das bombas micro controladores, chips que são reprogramáveis. A pessoa, com um controle remoto, faz uma medição de quanto de combustível é liberado. Depois, ela apaga e refaz a medição, alterando a quantidade”, disse o perito criminal, Alysson de Castro.

O delegado responsável pela investigação, Webert Leonardo explicou que 11 postos foram fiscalizados e que os responsáveis por todos eles serão indiciados por crime contra as relações de consumo.

Para fazer essa operação, foi necessário capacitar técnicos e fiscais. “Os agentes fizeram cursos, inclusive com peritos internacionais para ensinar como desmontar as bombas e identificar as fraudes. Como é um sistema que é acionado por controle remoto, ficava muito difícil comprovar a existência desse equipamento. Agora, pela primeira vez, desmontamos os equipamentos e conseguimos achar o chip e outras placas que ainda serão analisadas”, disse o delegado.

A suspeita é que essas placas tenham sido adquiridas de quadrilhas de São Paulo e Rio de Janeiro. A média de prejuízo para o consumidor é de aproximadamente 5% em cada abastecimento. “Em um posto, o lucro mensal é de R$ 180 mil por mês. Desse total, 5% era oriundo da fraude. Mas em outros postos, o valor podia aumentar. Em Goiânia, teve um estabelecimento que, a cada 40 litros que eram comprados, o consumidor recebia cerca de três litros a menos”, disse o delegado.

Os postos serão autuados por crime contra as relações de consumo. O dono do estabelecimento onde foi encontrado o chip, em Itumbiara, foi detido em flagrante pelo mesmo crime, mas já foi liberado. Ele já tem passagem pela polícia por receptação de combustível roubado. Os postos autuados tiveram as bombas irregulares interditadas.

Postos autuados:

Posto Central, na Rua 83, Setor Sul, em Goiânia

Posto Baby, em Itumbiara

Posto Santa Helena, em Hidrolândia

Postos alvos de um termo de constatação:

Posto Vitória, em Senador Canedo

Posto Chaparral, na Avenida Perimetral Norte, em Goiânia

Posto Luzitana, na Rua Getúlio Vargas, no Parque Anhanguera, em Goiânia

Em nota, a assessoria jurídica do Posto Luzitana informou ao G1 que “não foi encontrado irregularidades nas bombas de combustíveis” (…) bem como, não houve autuação para o posto”.

O comunicado diz ainda que “as demais exigências na fiscalização, já foram regularizadas. Cumpri esclarecer, que o Posto Luzitana funciona dentro da regularidade legal, e nenhum momento praticou ato lesivo ao consumidor, tão pouco realiza adulteração em suas bombas de combustíveis”.

O G1 e a TV Anhanguera tentam contato com os demais postos autuados, desde a manhã desta sexta-feira, mas as ligações não foram atendidas até a última atualização desta reportagem.