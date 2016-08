Em Caldas Novas, homem morre em mais um grave acidente na GO 139.

Segundo informações o grave acidente aconteceu na tarde de ontem, segunda feira 29 de agosto na GO 139 próximo ao Grupinho sentido Piracanjuba.

A saída de pista seguida de capotamento do caminhão Mercedes Benz placa JIP 0968 vitimou João Bernardes da Fonseca de 49 anos (Brasília) outra vítima que estava no caminhão Carlos Afonso Gonçalves 28 anos de (Sobradinho) foi socorrido com vida e encaminhado para atendimento médico pela equipe do corpo de bombeiros.