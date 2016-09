Polícia apura se seis jovens fugiram por serem suspeitos de crimes

A Polícia Civil investiga se os seis jovens que estão desaparecidos há seis dias em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, fugiram. De acordo com o delegado Kleyton Manoel Dias, titular do Grupo Antissequestro (GSA) da Delegacia Estadual de Investigação Criminais (Deic), alguns deles tinham passagem pela polícia e há suspeita sobre a ligação com roubos a residências.

“Os desaparecidos são suspeitos por vários roubos a casas. Então, estamos investigando se eles estão mesmo sumidos ou se fugiram, estão foragidos”, disse o delegado ao G1.

Os crimes citados por Dias são apurados pelo Grupo de Repressão a Roubo de Residências da Deic.

Os seis jovens foram vistos pela última vez na quinta-feira (25). Estão desaparecidos Ingrid Cristina Gonçalves Pereira, de 20 anos, o irmão dela, Jhonatan Gonçalves Pereira, 18, o ex-namorado de Ingrid, Daniel Dias Machado, 19, Glenda Alves da Silva, 19, Karoline Divina Pereira de Fátima, 19, e Felipe Gonçalves Feitosa, 17. O desaparecimento deles foi denunciado à polícia na segunda-feira (29).

Kleyton Dias destacou que já foram feitas oitivas dos parentes dos jovens para tentar obter informações sobre o paradeiro deles. “O caso é complexo e vamos colher mais elementos para tentar elucidar a situação”, destacou.

Angústia

Mãe de Karoline, a monitora infantil Divina Borges de Fátima disse ao G1, na terça-feira (30),que a angústia só aumenta com o passar dos dias. “Minha filha é casada com o Felipe há mais ou menos um ano. Eles moram em Senador Canedo e eu em Goiânia. Falei com ela na quinta-feira pelo celular e estava tudo bem. Ela me disse que ia para a casa da sogra e depois não deu mais notícias”, disse.

A reportagem tentou novo contato com os parentes dos jovens na manhã desta quarta-feira, mas as ligações não foram atendidas até esta publicação.

Casa revirada

No dia em que o desaparecimento foi denunciado à polícia, familiares disseram que quatro dos jovens moravam juntos em Senador Canedo. Após o sumiço, os parentes foram até a residência, que estava com as portas abertas e objetos revirados.

Ingrid recebeu uma ligação do ex-namorado no último dia 19, falando que estava na casa onde os casais de amigos moravam. Segundo os pais, todos os desaparecidos, exceto Ingrid, eram usuários de drogas. Alguns deles também tinham passagens pela polícia.