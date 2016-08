Policia Militar realiza “Operação Saturação” em Caldas Novas

Mais uma operação de saturação foi deflagrada em Caldas Novas. Desde o início da manhã desta quarta-feira (31) dezenas de policiais militares participam da operação. Segundo informações, a ação tem como objetivo reprimir criminalidade a fim de reduzir e inibir práticas delituosas que provocam no cidadão um estado de insegurança.

Durante a ação os policiais militares estarão abordando pessoas e veículos, com o intuito de apreender armas, munições e drogas. Além disso, os policiais também realizaram incursões nos bairros e em pontos específicos para inibir a ação de crimes e, com isso, reduzir os índices de criminalidade no município. As guarnições também abordam motoristas, motociclistas, passageiros, além de pessoas em atitudes suspeitas.

Segundo o comandante do 26º Batalhão de Policia Militar em Caldas Novas, Major Wellington, a operação tem intuito de “combater os índices de criminalidade aos roubos e furtos ao comércio na área urbana, dando assim resposta respostas imediatas à sociedade em relação a esses crimes que os afrontam”.