Policiais Militares apreendem autor de tentativa de roubo a residência em Caldas Novas

Após o Copom receber informação de que em uma residência localizada no setor São José, onde vizinhos estavam escutando gritos e supostamente uma pessoa estaria sido agredida, a equipe do Serviço de Inteligência deparou com um adolescente infrator de 17 anos entrando em luta corporal com a vítima momento em que a equipe realizou a apreensão do autor.

Segundo a vítima ao chegar em sua residência deparou com a janela arrombada sendo que o adolescente estava separando objetos para levar, ao ver a vítima entrou em luta corporal com a mesma agredindo fisicamente.