Secretaria de Saúde faz ação para prevenir surgimento de escorpiões

A Vigilância em Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde começa nesta quinta-feira (1º) um trabalho de prevenção contra escorpiões na região norte de Goiânia. O objetivo é prevenir acidentes por causa do animal. Serão feitos levantamentos de imóveis, atividades educativas e buscas para remoção da espécie.

O trabalho será feito nos residenciais Orlando de Morais e Antônio Carlos Pires, onde foram registradas muitas ocorrências de escorpiões nas últimas semanas. Em algumas casas foram encontrados entulhos, o que propicia o surgimento desses animais. A meta é visitar quase 2 mil residências.

Segundo a Vigilância em Zoonoses, os escorpiões são considerados uma praga urbana e têm preferência por locais escuros e com sombra. Como os bairros escolhidos para a ação são recentes, existem muitos canteiros de obras. Por isso, os agentes, em parceria com a com Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), vão fazer a remoção de entulhos e outros locais que possam servir de criadouro.

Em caso de acidentes, a vítima não deve tomar nenhuma medicação por conta própria e deve procurar imediatamente uma unidade de saúde. O veneno do escorpião pode ser letal.