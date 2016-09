Duas pessoas foram presas suspeitas de tráfico de drogas em Caldas Novas

Durante Operação Caldas Segura, nesta data realizada na cidade de Caldas Novas, a Equipe de COD 7226, por volta de 17:45hs, quando em patrulhamento pelo Setor Caldas do Oeste, deparou com o VW Gol placa JVI 1658 de Caldas Novas trafegando em atitude suspeita tendo como condutor Carlos R. M. Jr e como passageiro Antônio P. de M Jr fazendo com que procedesse a devida abordagem.

Foram executadas as buscas pessoais e na busca veicular foram encontradas 450g de substancia semelhante a maconha e 350g de substancia semelhante a Pasta Base, tudo dividido em porcoes grandes e medias, acondicionadas em embalagens especificas para tal além de uma balança de precisão, R$ 50,00 (cinquenta reais) em especie encontrado com Carlos Roberto e aparelhos celulares.

Após a localização do entorpecente foi dada voz de prisão a ambos. Em seguida a equipe deslocou na residência dos envolvidos e na casa de Carlos Roberto foram encontrados R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em especie no guarda roupas (segundo confissão originário do tráfico de drogas) e um livro com anotações da comercialização dos entorpecentes.

Todo material foi apreendido e apresentado a autoridade policial para as providências cabíveis, o que resultou no Auto de Prisão em Flarante tipificado no Art 33 da Lei 11343/2006.

major Wellingto: Equipe: TEN Flavio, 2°SGT Soares, CB Vieira e SD Artur.

Fonte: Polícia Militar 26°BPM.