Polícia realiza 2ª fase de operação para combater pornografia infantil

A Polícia Civil faz a segunda fase da operação “Peter Pan” em combate à pornografia infantil na internet, na manhã desta sexta-feira (2). A ação é realizada em Penápolis (SP), São José do Rio Preto (SP) e outras cidades da região noroeste paulista.

Segundo informações da polícia, a primeira fase da operação foi em maio deste ano, quando policiais cumpriram 15 mandados de busca e apreensão em cidades da região.

De acordo com a polícia, em Penápolis (SP) as buscas começaram às 6h. Foram apreendidos materiais pornográficos infantis com dois irmãos, que estavam em dois notebooks. Os aparelhos foram levados para a delegacia de Penápolis e os dois irmãos suspeitos serão encaminhados para a delegacia, onde devem prestar depoimentos.

Em todo o Estado de São Paulo, serão cumpridos 77 mandados de busca e apreensão. Na região de Araçatuba (SP), além de Penápolis, os mandados são cumpridos em Birigui (SP), Buritama (SP) e Ilha Solteira (SP). Em cidades do Centro-Oeste Paulista, como em Jaú (SP), onde quatro pessoas foram presas, e Assis (SP), onde houve uma prisão, também são cumpridos mandados de busca, apreensão e prisão.

As investigações da operação começaram há cerca de cinco meses. Na primeira fase da operação, oito pessoas foram detidas e sete presas, entre elas um policial militar de Birigui, que armazenava e compartilhava material pornográfico infantil.

Em Rio Preto, uma equipe da Polícia Civil está investigando uma casa onde moram oito pessoas, entre elas duas crianças. A polícia apreendeu os computadores da casa para saber se realmente existem os arquivos pornográficos e quem teria baixado as imagens e vídeos e compartilhado na web.