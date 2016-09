Vereador Wanderson Nunes atende os anseios da população caldasnovense

Conhecido pelo trabalho árduo realizado nesses 3 anos e meio de mandato, o vereador Wanderson Nunes é conhecido pela agilidade em dar uma resposta a população caldasnovense.

O principal objetivo do vereador Wanderson é ir de encontro com a comunidade, é entregar o que realmente a população necessita, tanto que o seu gabinete se encontra de portas abertas para recepcionar todos que o procuram, inclusive nos recessos parlamentares de julho e dezembro.

Diariamente são inúmeros pedidos da população que é atendida tanto em seu gabinete ou em reuniões onde o vereador se faz presente, e a atuação do vereador tem chamado a atenção da pessoas, pois não trata somente de ouvir os anseios e pedidos do povo, mas ir atrás das autoridades competentes pessoalmente e buscar a solução para o problema e dar uma resposta a sociedade, o quanto antes possível.

Um vereador que está com a população diariamente, atuando seja no incentivo ao esporte, ao lazer, a cultura, a educação, que entende a importância do seu papel na sociedade e que tem representado a comunidade caldasnovense na Câmara Municipal de Caldas Novas, fazendo valer os direitos da população.