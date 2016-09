CICLISTAS TEM AGORA A “CICLOTERRA” ATÉ O GRUPINHO

O Vereador Wanderson Nunes que é um praticante do ciclismo MTB (Mountain bike) falou sobre a “CICLOTERRA”, nome dado a estrada de terra aberta, pelo prefeito Evandro Magal, do grupinho até o trevo que dá acesso a Caldas vindo de Goiânia. Essa obra foi feita atendendo um requerimento do próprio vereador para garantir a segurança dos ciclistas que usam este pedaço da rodovia pelo estreito acostamento, local de extremo perigo, para fazer seus passeios. Segundo o vereador foi uma obra simples, mas de valor inestimável para os ciclistas de MTB (Mountain bike) de nossa cidade que fazem esse percurso diariamente.

“Assim como meus colegas ciclistas sempre passo por esta estrada e com a abertura da estrada de terra paralela a rodovia nós ciclista podemos fazer o percurso com segurança e tranquilidade, indagou o vereador.”

A redação do Enquanto isso em Caldas Novas que também é amante e praticante do ciclismo deixa aqui os parabéns pela iniciativa.