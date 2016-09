Acusados de participarem de sequestro foram presos em Caldas Novas

Após troca de informações entre a Delegacia da Polícia Federal de Araguaína/TO e as Seções de Inteligência de ROTAM e CPE/Anápolis com apoio do COD/2, P2 do 28 BPM e da PM2, policiais militares, desde ontem, estão no encalço dos criminosos que praticaram crime de extorsão mediante sequestro contra um gerente do Banco Bradesco na cidade de Anápolis onde foi levado cerca R$ 800.000,00.

Hoje, em bloqueio na BR-153, na cidade de Uruaçu, Equipes do COD e da PRF depararam com dois dos indivíduos que participaram da ação criminosa num veículo que ao avistarem as equipes do COD e da PRF evadiram armados e se embranharam numa região de mata e abandonaram um veículo e uma mala com muito dinheiro. Simultaneamente, as Equipes de ROTAM fizeram a prisão de 3 criminosos (William da Silva, Denis Roger de Jesus e Marcelo Henrique Rufino Alves) na cidade de Caldas Novas / GO. Em Uruaçu, os criminosos estão cercados pelas Equipes do COD, GRAER e Equipes de área.

Posteriormente, na cidade Senador Canedo, as Equipes de ROTAM efetuaram a prisão de mais um criminoso, Eduardo Rodrigues da Silva, foragido da justiça por extorsão mediante sequestro contra o gerente do BANPARÁ. Com essa associação criminosa, as Equipes de ROTAM apreenderam R$ 100.000,00, munições de calibre 5,56, calibre 357, balaclavas, luvas e um veículo GM/Vectra (utilizado no roubo). Os criminosos estão sendo autuados em flagrante na cidade de Anápolis / GO.

Fonte :26°BPM.