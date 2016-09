Cerca de 30 mil goianos serão notificados por dívidas de IPVA

Cerca de 30 mil goianos que estão em débito com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) relativo aos anos de 2014 e 2015 serão notificados até a próxima semana. De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás (Sefaz), as notificações serão enviadas pelos Correios para a casa do contribuinte, junto com o auto de infração e uma multa de 100% sobre o débito.

Segundo a Sefaz, quem pagar a dívida em até 30 dias terá desconto de 80% sobre o valor da multa. No entanto, a secretaria esclarece que a multa é relacionada ao atraso no pagamento e não pode ser confundida com as multas de trânsito causadas pelas infrações cometidas pelos condutores dos veículos.

A estimativa do órgão é que a dívida relativa aos dois últimos anos possa chegar a R$ 70 milhões. De acordo com a Gerência de Arredação e Fiscalização da Sefaz, o contribuinte que não efetuar o pagamento terá o nome inscrito na dívida ativa do Estado.