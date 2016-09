Em Caldas Novas, policiais militares recapturam três foragidos do Presídio de Corumbaíba

Na tarde do último sábado, 03/09, após receberem denúncia de que três foragidos do presídio de Corumbaíba estavam escondidos em uma residência no setor Caldas do Oeste as equipes realizaram monitoramento e após constatarem a veracidade da informação fizeram um adentramento a residência sendo que os autores conseguiram evadir pulando muros.

Foi feito um cerco no quarteirão, e a polícia conseguiu prender os três foragidos do presídio de Corumbaíba.