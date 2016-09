Homem morre ao bater e animal na pista em Caldas Novas

Um grave acidente aconteceu agora a pouco próximo ao campus ll da Unicaldas.

Um homem (nome ainda não divulgado) que pilotava uma moto biz acabou colidindo com uma animal ( burro) que estava na pista.

Com o impacto o animal também morreu.

A ocorrência foi atendida pelas equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Militar, IML.

Essa é mais uma tragédia anunciada, o fato de animais trafegarem livremente pelas vias seja em Go ou mesmo em vias urbanas, tem chamado a atenção para que providências urgentes sejam tomadas pelos órgãos competentes para que mais vidas não se percam no meio do caminho.