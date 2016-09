Jovem perde o controle de veículo e bate em fachada de loja em Caldas Novas

A motorista de um carro bateu em uma porta de uma loja , no centro da cidade na madrugada de Domingo (04) por volta das 03:00 da manhã.O jovem perdeu o controle do veículo na Avenida Bento De Godoy, no centro. De acordo com Mauro ( testemunha), O condutor estaria participando da velha é conhecida racha , isso bem no centro da cidade. O condutor do veículo Ronaldo Monteiro Junior, filho de um servidor público do município. A família foi acionada até o local do acidente e informaram que irão ressarcir todo prejuízo, ao empresário . Fica aqui o alerta sobre essa prática que é considera crime como esta no

Código de trânsito e o crime de racha:Alteração da Lei nº 12.971/14. CTB – Art. 308. Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada: Penas – detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. § 1o Se da prática do crime previsto no caput resultar lesão corporal de natureza grave, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo. § 2o Se da prática do crime previsto no caput resultar morte, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 5 (cinco) a 10 (dez) anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo.

Fonte: Repórter Cidadão