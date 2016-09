Em Caldas Novas, jovem de 21 anos morre em acidente de moto

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta aconteceu na noite de hoje quarta feira 07 de setembro na Av. do setor Estância Boa Vista .

Dois rapazes estavam na moto, Wesley Dorneles dos Santos de 21 anos morreu no local do acidente, a outra vítima nome ainda não divulgado foi socorrida em estado grave pelas equipe do corpo de bombeiros e encaminhado para atendimento médico.

Ainda não se sabe as causas do acidente, algumas pessoas que estão no local que disseram que as vítimas foram colhidas por um veículo que teria evadido do local

A moto foi parar no meio do canteirocentral da pista, as vítimas foram arremessadas metros de distância.

Um fato que chama atenção é que a pista é dupla e está em boas condições de tráfego.

A policia Militar está no local fazendo todo levantamento.

Familiares e amigos do jovem Wesley estão no local aguardando a chegada do IML.

Fica aqui o pedido de orações para que Deus console os orações dos familiares em especial a mãe de Wesley (Ivani) que está no localacompanhando a remoção do corpo de seu querido filho.