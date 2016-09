Em Caldas Novas, policiais militares apreendem mais uma arma de fogo

Na noite de ontem 07/09 durante monitoramento e patrulhamento pela rua 7 no setor Itaici ll as equipes do GRUPO DE PATRULHAMENTO TÁTICO e SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA abordaram um indivíduo em atitude suspeita sendo que durante a entrevista o abordado relatou que tinha uma arma de fogo dentro de sua residência.

Foi realizada uma busca domiciliar sendo localizado um revólver cal. 22, marca Rossi com três munições intactas, 01 balança de precisão e duas porções de cocaína.