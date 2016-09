Policiais Militares estouram mais um ponto de tráfico de drogas.

Na noite de hoje 06/09 após receber informações de que em uma residência no setor Santa Efigênia estava ocorrendo tráfico de drogas, a equipe do Serviço de Inteligência iniciou um monitoramento, e após constatar a presença de usuários foi solicitado apoio da equipe do GPT e realizado abordagem policial, com um menor foi localizado três porções grandes de maconha, 01 porção de cocaína e dinheiro proveniente da venda de drogas.

Também foi abordado dois usuários de drogas,durante a abordagem os policiais receberam informações de que o menor tinha outra residência no mesmo setor onde escondia drogas, as equipes deslocaram até a rua Joaquim Firmino dos Reis onde realizaram busca domiciliar encontrando no quarto do menor 02 tijolos de maconha, 03 porções de cocaína e 01 porção de haxixe e porções esfareladas de maconha totalizando 1.209 kg de maconha, 36 g de cocaína e 01 porção de haxixe. Diante dos fatos todos os abordados foram encaminhados a delegacia de policia onde o adolescente infrator de 16 anos foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. Policiais que participaram da ocorrência.

SI CB EMÍDIO, SD MAYKSSUEL

GPT SGT FELIPE, CB ISMAEL, SD RIBEIRO. Fonte: texto e fotos 26°BPM.