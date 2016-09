OAB Subseção de Caldas Novas realiza entrevista com os candidatos ao cargo de prefeito do município

A OAB subseção de Caldas Novas, na figura do seu presidente Dr. Andrei Barbosa, mostra mais uma vez a importância da instituição para o município, pela primeira vez em uma eleição será realizada uma entrevista via transmissão ao vivo pelo facebook e pela Rádio Gospel, com os candidatos a prefeito de Caldas Novas, onde o objetivo de mais essa ação promovida pela subseção através do seu presidente Dr. Andrei, é auxiliar a comunidade na importante decisão sobre qual candidato deverá ser eleito no dia 02 de outubro pela população, é mostrar as propostas de cada um para o município de Caldas Novas.

Acompanhe o ciclo de entrevistas dos candidatos a prefeito de Caldas Novas, via transmissão ao vivo pelo facebook na página do Enquanto Isso em Caldas Novas, que será realizada a partir das 10h da manhã:

12/09 – Alison Maia

13/09 – Arlindo Ceará

14/09 – Evandro Magal