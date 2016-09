Em Caldas Novas, policiais militares recuperam veículos furtados e prendem autor de furto a residência

PRIMEIRA OCORRÊNCIA…..

Na tarde de hoje 12/09 em patrulhamento pela rua 6 setor Itaguaí ll, a equipe visualizou um menor ao lado de uma moto em atitude suspeita foi realizado uma abordagem policial e constatado que a moto era furtada, o adolescente infrator de 16 anos foi apreendido e encaminhado a Delegacia de Polícia onde foi autuado pelo ato infracional de receptacao.

Policiais que participaram. SUB TEN MÁRIO CÉSAR, SGT MAURÍLIO, SD ANDRÉ.

SEGUNDA OCORRÊNCIA….

Na tarde de hoje 12/09 após o Copom(190) receber informação de que um indivíduo teria pulado o muro de uma residência no setor Hanashiro a equipe do Serviço de Inteligência deslocou para o local e visualizou um indivíduo próximo a residência carregando uma mochila, ao perceber a aproximação dos policiais o mesmo empreendeu fuga pulando muros e se escondendo em um lote baldio. O autor BRUNO P. DOS SANTOS foi localizado e preso,e recuperado todos os objetos furtados. O autor tem várias passagens pela polícia pelo crime de furto.

Policiais que participaram da ocorrência. Cb Emídio, SD MAYKSSUEL

Copom. Cb Kenia.

TERCEIRA OCORRÊNCIA….

Na tarde de hoje 12/09 após receber informações de que uma moto furtada estaria no setor Olegário Pinto a equipe do GPT em patrulhamento visualizou a moto estacionada, ao verificar a situação do veículo foi constatado que a moto havia sido furtada. O autor não foi localizado o veiculo foi encaminhado à Delegacia de Policia.

Policiais que participaram da ocorrência.

CB EDVAR, SD MARCOS, SD LUZIANO.

Fonte.. texto e fotos 26°BPM.