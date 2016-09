Rebelião deixa 10 presos feridos no presídio de Quirinópolis, em Goiás

Uma rebelião deixou 10 presos feridos no Centro de Inserção Social de Quirinópolis, região sul de Goiás. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP), a confusão aconteceu porque os detentos não concordaram com uma revista que seria feita nas celas. Para controlar a situação, agentes prisionais usaram balas de borracha,

O motim aconteceu na terça-feira (14) em uma ala onde 74 pessoas cumprem pena. Dez presos foram atingidos por balas de borracha e outros 9 inalaram fumaça gerada após alguns detentos colocarem fogo em colchões para evitar a ação dos agentes.

Segundo a SSPAP, os feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para o hospital da cidade.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas e socorrer os presos que inalaram fumaça.

De acordo com a secretaria, no fim da tarde a situação já estava normalizada. A SSPAP informou ainda que a ação foi acompanhada pela direção do presídio e por representantes dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Quirinópolis.