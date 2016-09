Uber lança serviço de carros sem motorista nos Estados Unidos

Após desagradar taxistas mundo afora, o Uber cria um serviço que promete deixar bravos seus próprios motoristas. A empresa de transporte individual lançou nesta quarta-feira (14) uma modalidade de carros que dispensam condutores, um passo que pode revolucionar o setor. A experiência será conduzida em Pittsburgh, no estado da Pensilvânia, nos EUA. Uma pequena frota de veículos que possui sensores como tecnologia laser e câmeras sairá às ruas e estará à disposição dos clientes do Uber que optarem pelo programa de teste. A iniciativa de oferecer corridas com carros autônomos ocorre menos de quatro meses após o Uber anunciar o início da circulação, em fase de teste, desses automóveis pela cidade norte-americana. A experiência parte do Centro de Tecnologias Avançadas do Uber e é feita com carros modelo Ford Fusion híbrido.

Legislação

Apesar de os carros terem condições de se locomover sem motorista, as viagens serão monitoradas por um engenheiro da Uber sentado no banco do condutor. Ele assumirá a direção, caso ocorra algum problema.

Essa é uma exigência da legislação norte-americana: um humano deve se sentar ao volante para assumir o controle em uma eventualidade – como evitar acidentes ou por falha nos sistemas eletrônicos.

O carro também coleta dados de mapeamento enquanto trafega para melhorar a compreensão do sistema sobre como dirigir.

A iniciativa do Uber segue o rastro de outras companhias que investem na exploração de carros autônomos. O movimento é formado por empresas neófitas na indústria automobilística, como Google e Tesla, e montadoras tradicionais, como Volvo, Nissan, BMW e Mercedes.

Quem não se importa em abrir mão do prazer de dirigir terá de esperar um pouco. A Ford anunciou que pretende vender veículos que autônomos com preço acessível em 2025.