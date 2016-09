Em Caldas Novas, feto é encontrado em tubulação de esgoto

Segundo informações, o feto de uma criança foi encontrado na tarde de hoje segunda feira 19/09 por funcionários da ETE

(Estação de tratamento de esgoto) localizado no setor Parque Real.

Pelo estado do feto, acredita-se que ele tenha sido descartado na tubulação recentemente, pela formação estimula-se que o feto já estaria entre 4°e 5° mês da gravidez.

A policia investiga o caso, e faz diligências para identificar quem é a mulher que estava grávida desse feto, e como se deu a expulsão do mesmo.

O feto foi recolhido do local por funcionários do IML, para realização do exames cadaverico.