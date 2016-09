Funcionária relata pânico na JBS após vazamento de amônia: ‘Desesperador’

A empacotadora Lizandra da Silva, que estava no frigorífico da JBS onde houve vazamento de amônia, disse que os colegas entraram em pânico após inalar a substância durante a evacuação do prédio, em Senador Canedo, Região Metropolitana de Goiânia. Ela afirma que o alarme de emergência tocou e todos começaram a correr.

Mais de 70 pessoas foram atendidas com sintomas de intoxicação, sete continuam internadas, nesta quarta-feira (21), na cidade e na capital. “Foi desesperador. A gente ouviu o barulho e todo mundo começou a correr”, contou a empacotadora.

O vazamento aconteceu na manhã da terça-feira (20) em uma tubulação de amônia que faz a refrigeração das câmaras frias do frigorífico.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ala mais afetada da empresa foi uma sala onde a carne é desossada. Todo o prédio foi evacuado e os funcionários intoxicados foram encaminhados para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Senador Canedo e para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

De acordo com o médico e diretor clínico da UPA, Thiago Pegoretti Nogueira, todos os pacientes que foram atendidos tinham sintomas de intoxicação.

“Eles apresentavam enjoo ou vômitos, dores de cabeça, falta de ar e dois sofreram desmaios, mas todos foram estabilizados e passam bem. Eles saem daqui com atestados médicos e alguns com medicação para continuar tomando”, afirmou.

De acordo com a Secretaria de Comunicação de Senador Canedo, o número de atendimentos por conta da intoxicação subiu para 74. Até a noite de terça-feira o balanço apontava 70 pessoas intoxicadas.

Em nota, a assessoria da JBS informou que incidente foi rapidamente controlado e que os funcionários foram encaminhados para o ambulatório da fábrica antes de serem levados para hospitais da região.

Acidente

O major Fernando Caramaschi do Corpo de Bombeiros explicou que o acidente aconteceu em um cano externo do frigorífico da JBS, mas o ar contaminado entrou pelas janelas e afetou os trabalhadores. Ele afirma que, após a evacuação do prédio, o vento levou amônia para o local aonde os funcionários eram levados.

“O vento mandou a substância química, a amônia para onde eles estavam indo, no caminho da evacuação. Por isso o número de vitimas aumentou, visto que poucas pessoas tiveram contato próximo no local do vazamento. O restante foi contaminado quando estava caminhando”, contou.

O vazamento aconteceu por volta das 10h desta terça-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, a ala mais afetada do frigorífico foi uma sala onde a carne é desossada. Todo o prédio foi evacuado.

Na ocasião, em nota, a JBS informou que “por precaução, os departamentos próximos à área de vazamento foram imediatamente evacuados. Alguns colaboradores foram atendidos no ambulatório da companhia e, posteriormente, encaminhados ao hospital local”.

A empresa comunicou que está investigando as causas do acidente e que as operações no frigorífico estão temporariamente suspensas “até que o local seja liberado pelo órgão competente”.

Nota à imprensa:

A JBS esclarece que na manhã de hoje (20) houve um vazamento de amônia em sua unidade de Senador Canedo (GO). O incidente foi causado por uma falha operacional e fora dos padrões de procedimento definidos pela Companhia, vindo a ocasionar o rompimento da válvula e vazamento de amônia. O incidente foi rapidamente controlado, em linha com o plano de mitigação definido pela empresa e que inclui a imediata evacuação de todas as áreas próximas ao local. Setenta colaboradores foram atendidos no ambulatório da fábrica e, posteriormente, encaminhados ao hospital local e de Goiânia – nove destes colaboradores se encontram em observação, mas fora de risco. A empresa vem desde o início prestando toda assistência aos colaboradores.

A JBS informa que, após vistoria do Corpo de Bombeiros, foi constatado que não havia mais vestígios do gás na planta, o local foi liberado e voltará a operar normalmente amanhã (21).

Em relação à auditoria o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a companhia informa que os três itens apontados pelo órgão relacionados com amônia não fazem parte das causas incidente. A companhia esclarece ainda que todos os itens apontados na fiscalização do MTE constam em plano de ação da companhia, que atenderá as determinações dentro do prazo determinado.