Prazo para solicitar 2ª via do Título de Eleitor termina na quinta-feira

Os eleitores que precisam da segunda via do Título de Eleitor devem solicitar o documento até quinta-feira (22), nos cartórios do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO). O título é entregue na hora. Segundo o TRE-GO, por mais que não seja obrigatório, portar o título na hora da votação agiliza o processo e diminui riscos.

Para requerer o serviço, é necessário estar no seu domicílio eleitoral e apresentar algum documento oficial de identificação, como Carteira de Identidade ou de Trabalho. Os endereços e telefones dos cartórios eleitorais podem ser conferidos no site do Tribunal.

Para solicitar a segunda via, o eleitor deve estar regularizado com a Justiça Eleitoral. Pessoas que estiverem com o título irregular deveram aguardar o final das eleições, quando o cadastro eleitoral será reaberto e o cidadão poderá procurar o cartório eleitoral para regularizar sua situação.

Conforme o TRE, a segunda via é apenas uma reimpressão do documento e não é possível ser feita nenhuma alteração nos dados do titular.

Ainda que não seja obrigatória a apresentação do Título de Eleitor no momento da votação, o chefe de cartório da zona 135, Abelardo Ferreira dos Santos, ressalta que o documento é importante para orientar o eleitor no local de votação, ajudando-o a localizar sua seção com mais rapidez.

“Se o eleitor não leva o título e não sabe onde vota, ele tem que passar de seção por seção procurando o nome nas listas. O mesário tem que parar o serviço pra procurar, gerando transtornos”, completa.

O chefe de cartório explica que, além de ajudar a localização da zona e da seção em que o eleitor vota, o título também pode diminuir a incidência de erros durante o processo de votação.

“Quando você chega com o título, o mesário já vai direto na sua folha, não tem que ficar procurando. Já digita o número do seu título na urna, assim temos menos riscos. Às vezes, acontece de você não ter votado e chegar no local e ser informado que já votaram no seu nome, pois na hora de digitar, pode acontecer de [o mesário] digitar o número errado”, explica.

Na hora do voto, segundo o TRE, é obrigatório apresentar apenas um documento oficial com foto, como Identidade, Carteira de Trabalho, carteira profissional ou certificado de reservista.

Plantão

O TRE prolongou o horário de atendimento para facilitar o acesso ao eleitor. Os 131 cartórios eleitorais de Goiás abriram durante os finais de semana e feriados. Durante a semana, as Centrais de Atendimento da capital funcionam das 12h às 18h, e os cartórios do interior, das 12h às 19 horas.

Já o Tele-Eleitoral (148) atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h.

* Danielle Oliveira é integrante do programa de estágio entre a TV Anhanguera e Faculdades Alfa, sob orientação de Elisângela Nascimento.