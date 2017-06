Procon-SP revela quais sites ficar longe durante a Black Friday 2016

Para atender os consumidores, o Procon-SP realizará uma força-tarefa durante a realização do evento para dar conta do volume maior de reclamações. Para enviar denúncias, o consumidor pode entrar em contato pelo telefone “151” entre os dias 24 e 25 – até às 2h com retorno no mesmo dia, das 6h às 22h. Também é possível deixar queixas via Facebook e Twitter, ou pelo próprio site do Proncon-SP (procon.sp.gov.br) . Outra opção é usar a hashtag #ProconSPdeolhonaBlackFriday para marcar posts.

O órgão também adotou outras medidas que vão além do online para combater preços abusivos. Durante os dias 24 e 25, fiscais estarão na rua, supervisionando shoppings, supermercados, entre outros. Além disso, alguns produtos dos principais sites de e-commerce estão sendo monitorados desde setembro para deixar o consumidor ciente se há maquiagem de desconto.

Outro site que já esta fazendo o monitoramento de preços é o Reclame Aqui, referência em reclamações online e que acompanha o evento de compras.

No levantamento deste ano do Procon-SP, foram adicionadas 518 novas lojas de e-commerce do Brasil a serem evitadas por consumidores. Confira a lista, atualizada pela última vez no dia 10 de novembro, completa no link ao lado (sistemas.procon.sp.gov.br/evitesite/list/evitesites.php).