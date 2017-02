Celg realiza concurso com 19 vagas e salários de até R$ 7.890; veja edital

A Celg Geração e Transmissão (Celg GT) abriu edital de concurso público para preencher 19 vagas. As oportunidades são para os níveis médio, técnico e superior. Os salários vão de R$ 2.079,48 a R$ 7.890,24.

Celg Geração e Transmissão (Celg GT) Inscrições: De 1º de fevereiro até 23 de março Vagas 19 Salário R$ 2.079,48 a R$ 7.890,24 Taxa De R$ 60 a R$ 150 Provas 7 de maio

O edital está disponível no site do Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás (UFG), organizadora do concurso. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 1º de fevereiro e 23 de março somente via internet. Os valores variam de R$ 60 a R$ 150.

As vagas de nível médio são para o cargo de auxiliar técnico. Já para o nível técnico, as oportunidades são para técnico industrial em eletrotécnica.

Em nível superior, há vagas para administrador, analista de infraestrutura em tecnologia da informação, engenheiro de meio ambiente e engenheiro eletricista – essa última com oportunidade reservada às pessoas com deficiência (RPD).

As provas objetivas estão previstas para o dia 7 de maio e serão realizadas em Goiânia. Os concorrentes para cargos de analista técnico e analista de gestão também farão provas discursivas. Já os candidatos a técnico em operações e assistente de operações terão de passar por um teste físico.

O resultado final deve ser divulgado no dia 10 de julho. O prazo de validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.