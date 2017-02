Em Caldas Novas, policiais militares recuperam objetos furtados

No inicio da madrugada de hoje 01/02, em patrulhamento pela rua José Calzavara, setor Santa Efigênia, de frente a um ponto de tráfico , a equipe deparou com um suspeito de posse de uma mochila nas costas, sendo realizada abordagem policial e ao verificar o que tinha na bolsa foi encontrado 02 noot books de origem duvidosa .

Durante a entrevista o mesmo disse que passou um rapaz de moto e mandou ele trocar os not books por pedras de crack.

Sendo que no dia 29/01 ocorreu um furto a residência no setor Parque Real onde foi furtado 02 not books com as mesmas características, foi localizado a vítima onde compareceu a Dp e reconheceu os not book.

O autor J. C.S.J. de 31 anos foi autuado em flagrante pelo crime de receptação. O autor possui passagens por homicídio

Participaram Da ocorrência 9064 SGT Maurílio e SD Ricardo.

Fonte: Polícia Militar