Ação interdita fábrica de condimentos e recolhe 2 t de alimentos impróprios

Uma ação em parceria entre o Procon Goiás, Vigilância Sanitária Municipal e PM interditou uma fábrica de temperos e condimentos nesta quarta-feira (1º), em Goiânia. Após denúncias, as equipes foram até o local e constataram que o local funcionava de forma irregular. Cerca de 2 toneladas de alimentos impróprios para consumo foram apreendidas.

A unidade fica no Setor Elza Fronza. De acordo com Marcos Rosa de Araújo, gerente de fiscalização do Procon Goiás, o galpão onde funcionava o estabelecimento não apresentava as mínimas condições sanitárias para fazer os produtos.

“A matéria-prima era armazenada de forma incorreta, sem respeitar as determinações especificadas. Estavam fora da temperatura, em galões sujos e cheios de mofo. Até mesmo animais ficavam em contato com os alimentos. Quando chegamos, um cachorro estava em cima de um pacote com produtos”, disse ao G1.

Além disso, a água usada para o preparo era coletada de uma cisterna não tinha qualquer tratamento. Outro problema constatado foram os rótulos das embalagens, que apresentavam endereço diferente do local onde a fábrica funcionava, o que é proibido.

Entre os alimentos recolhidos, estão cebolas, sal, pimentas de vários tipos e outros insumos usados para a produção dos temperos.

Cachorro foi encontrado no local onde alimentos eram armazenados (Foto: Divulgação/Procon Goiás)