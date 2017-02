Em Caldas Novas, travesti e namorado são presos após assalto em posto de combustível

Na tarde desta última terça feira (31) câmeras de segurança da empresa “Águia Segurança” que monitoram um posto de gasolina na principal avenida de Caldas Novas flagraram a ação de um casal de assaltantes roubando o estabelecimento. Após o roubo, equipes da empresa passaram a acompanhar o casal e ao mesmo tempo entraram em contato com a Polícia Militar. Na altura do setor Terezinha Palmerston os PMs sob orientação do Centro de Operações (COPOM) que estava com a empresa de monitoramento no telefone visualizaram os ladrões.

Equipes do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) e do comandante do policiamento, Tenente Camargo, abordaram os meliantes e ao consultar a placa da moto verificaram que era a moto usada no roubo (foto). Lucas Gabriel Duarte do Nascimento e Felipe Cardoso dos Santos foram presos em flagrante e com eles a polícia encontrou a arma do crime e os valores roubados. O casal tem uma vasta ficha criminal e ambos são considerados perigosos. Lucas tem passagem por furto, lesão corporal, ameaça e dano. Felipe possui passagem por tentativa de latrocínio e receptação. O casal foi preso e ambos autuados por roubo e estão recolhidos no presídio de Caldas Novas.