Filho de 3 anos de Michael Bublé está curado do câncer, anuncia família do cantor

O filho de três anos do cantor Michael Bublé está curado do câncer diagnosticado no final do ano passado. O anúncio da cura foi feito por uma tia do garotinho em um programa de televisão na Argentina. Irmã da esposa argentina do cantor, a nutricionista Daniela Lopilato revelou a novidade no Nosotros a La Mañana. “O câncer foi embora”, afirmou em nota enviada ao apresentador do show. O texto da tia do garotinho ainda afirma: “Sim, o Noah está se recuperando e nós estamos muito felizes por isso. Os pais dele vão se pronunciar sobre isso assim que se sentirem à vontade”.

Posteriormente, outro canal de TV argentino revelou a mesma informação. Eles teriam conversado com uma fonte próxima a Bublé e sua esposa que afirmou: “O Noah está livre do câncer”. Posteriormente, pelo Twitter, Daniela Lopilato pediu que a imprensa não fizesse uso de seu nome sem que ela fosse consultada, mas garantiu que seu sobrinho está bem. “Não usem meu nome na mídia com informações e falas que não partiram de mim. O Noah está bem e seus pais vão falar quando quiserem”.

Procurados pela imprensa internacional, os representantes de Bublé ainda não se pronunciaram sobre a informação revelada pelos meios de comunicação argentinos. Em novembro o ator anunciou pelo Instagram que estava suspendendo sua carreira e todos seus compromissos profissionais para viver exclusivamente em função do tratamento do filho. Em dezembro ele inclusive cancelou sua participação no BRIT Awards para estar na companhia do garotinho.