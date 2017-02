Homem que matou mulher a tiros em Caldas Novas é preso pela Polícia Militar

Não demorou muito para os competentes policiais militares de Caldas Novas colocarem as mãos no autor da morte de Ione Penha Rodrigues (foto), 38 anos, morta a tiros pelo seu ex companheiro identificado como sendo Valdeci Paula Siqueira (foto), 51 anos, fato registrado no inicio da noite desta sexta feira (03) no setor Jardim Serrano em Caldas Novas. Os PMs do serviço de inteligência receberam informações de que o autor após matar sua ex havia fugido para cidade de Marzagão (25 km de Caldas Novas).

Os policiais começaram então a fazer buscas quando encontraram o autor em seu veículo trafegando pela GO 139 sentido Corumbaíba. Foi feita abordagem e com ele os policiais encontraram a arma utilizada no crime. Valdeci então confessou o crime e contou que a motivação seria não aceitar o fim do relacionamento. O autor foi preso e levado a delegacia de polícia onde foi autuado por homicídio. O autor tem passagem pela polícia por extorção, posse ilegal de arma de fogo, ameaça, tentativa de homicídio e estelionato. A polícia informou que a principio não há ligação entre as duas mortes ocorridas hoje em Caldas Novas.