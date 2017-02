Em Caldas Novas mãe morre horas após dar a luz

Deusa Maria da Silva, 32 anos, moradora do setor Terezinha Palmerston em Caldas Novas preparou tudo para receber seu filho após 09 meses de uma gestação muito aguardada, pois ela, já mãe de uma moça de 13 anos aguardava o seu filho (menino). Ela juntou um dinheiro e resolveu fazer seu parto no Hospital Santa Mônica (particular) em Caldas Novas. Tudo estava preparado, ontem mesmo (05) uma amiga de Deusa disse que ela estava muito feliz, pois seu filho chegaria nesta segunda feira (06). A mãe foi para o Hospital Santa Mônica, tudo estava perfeitamente normal, os parentes disseram que a criança (foto), um menino, nasceu saudável e com a mãe também estava tudo bem. Por volta das 08 da manhã o avô foi visitar a filha e o neto e Deusa Maria estava muito bem e amamentava seu filho normalmente. Por volta das 11 da manhã uma ligação chega até a família dizendo que a moça havia tido uma complicação. Os parentes então foram correndo ao hospital e chegando lá Deusa Maria já estava sem vida. Aquilo foi o choque para família, pois haviam acabado de deixar a mãe feliz com seu bebê. As causas ainda não foram informadas, o hospital também não se pronunciou ainda sobre o caso. O corpo da mãe foi enviado ao IML no final da manhã já quase no inicio da tarde para saber as causas da morte. A família quer respostas e disseram que vão entrar com pedido de investigação na Polícia Civil. Deusa Maria deixou marido, uma filha de 13 anos e agora um pequeno anjo que precisará de todos os cuidados. O caso deverá parar na polícia. Fica aqui nosso profundo sentimento de pesar a família.

Fonte: Plantão Policial