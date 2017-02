MP-GO constata ‘panorama caótico’ e pede interdição do IML de Luziânia

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) solicitou à Justiça a interdição temporária do prédio do Instituto Médico Legal (IML) de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. O órgão pede que a medida seja tomada em virtude do “panorama caótico” encontrado no local, como corpos encontrados ao sol e insetos dentro do carro que recolhe os cadáveres (veja vídeo). O governo promete reformar o local.

Os problemas ocorrem em todas as áreas. Segundo a ação, corpos sem identificação ficam armazenados nos fundos do imóvel. Os vizinhos reclamam do mau cheiro por conta da situação.

Dentro da unidade, vários equipamentos estão enferrujados e o aparelho de raio-X não funciona. Também não há segurança no local onde são guardadas as armas de fogo que serão periciadas.

A estrutura também está bastante danificada. As paredes apresentam rachaduras e infiltração.

A ação é assinada por cinco promotores de Justiça e pede que, além do fechamento do local, a unidade, que atende ainda outras nove cidades, passe por uma obra de conservação para oferecer segurança para funcionários e população. Em caso de descumprimento, pode ser aplicada uma multa diária de R$ 10 mil. O MP requer ainda a apresentação de licença ambiental e alvará sanitário para funcionamento.

Promessas de obras

De acordo com o MP-GO, em dezembro de 2015, houve uma reunião em Luziânia para tratar de melhorias no IML. Na ocasião, a superintendência da Polícia Técnica-Científica informou que já havia um projeto para obras.

Segundo o governo, na época, o valor, de mais de R$ 3 milhões, já estava nos cofres públicos e as obras logo seriam iniciadas. Foi relatado que “a situação, apesar de irregular, seria resolvida logo”. No entanto, passado mais de um ano, nenhuma intervenção foi feita.

Em nota enviada à TV Anhanguera nesta segunda-feira (6), a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP) informou que o IML passará, “em breve”, por reforma e ampliação. No entanto, não precisa a data.

A nota ainda afirma que serão investidos recursos na ordem de R$ 4,3 milhões, sendo R$ 3,3 milhões oriundos de emenda parlamentar e o restante – R$ 966 mil – financiados pelo Governo de Goiás.