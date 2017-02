Ônibus voltam a circular, mas escolas e postos seguem fechados no ES

Os ônibus voltaram a circular gradativamente na Grande Vitória às 9h desta terça-feira (7), segundo o sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários-ES). Mas os coletivos serão recolhidos às 19h por causa da insegurança.

O Espírito Santo está sem a PM nas ruas porque protestos de familiares dos policiais bloqueiam as saídas dos batalhões. As famílias pedem reajuste salariam para a categoria, que é proibida de fazer greve. Desde sábado (4), o estado vive uma onda de violência com mortes, saques e assaltos.

Mesmo com a volta dos coletivos, as escolas, os postos de saúde, alguns bancos, parte do comérico e algumas repartições públicas seguem fechadas. Na Terceira Ponte e em Guarapari, a cobrança do pedágio voltou a ser feita.

Entenda a crise na segurança no ES

– Os PMs reivindicam aumento nos salários, pagamento de benefícios e adicionais e criticam as más condições de trabalho.

– Como os PMs não podem fazer greve, as famílias foram para a frente dos batalhões para impedir a saída das viaturas policiais.

– O bloqueio começou no sábado (4) e atinge a Grande Vitória e cidades como Linhares, Aracruz, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e Piúma.

– Desde então, o estado registrou 68 mortes violentas, ante 4 em todo o mês de janeiro, segundo o sindicato da Polícia Civil.

– Escolas, postos de saúde e parte do comércio estão fechados desde segunda-feira (6), quando ônibus também pararam de circular. Os coletivos voltaram a rodar na manhã desta terça (7), mas serão recolhidos novamente às 19h.

– 1.000 homens das Forças Armadas fazem policiamento na Grande Vitória desde segunda; 200 integrantes da Força Nacional começam a atuar nesta terça.

Coletivos

Os ônibus pararam de circular às 16h desta segunda-feira (7) por causa da onda de violência que começou com a falta de policiamento em várias cidades. Nesta manhã, o Sindirodoviários-ES informou que os coletivos começaram a sair das garagens após uma reunião dos trabalhadores com o governo.

No entanto, caso alguma violência seja registrada com os coletivos ou motoristas, cobradores e passageiros, a circulação será suspensa, segundo o sindicato.

Por segurança, homens do Exército estão nos terminais rodoviários fazendo o policiamento.

Ônibus voltam a circular na Grande Vitória, mas serão recolhidos às 19h (Foto: Carolina Saitt/CBN Vitória)

Desde sábado, foram registradas 68 mortes violentas, segundo o Sindicato dos Policiais Civis do Espírito Santo (Sindipol). O governo não confirma o número. Dois ônibus foram incendiados na noite de domingo (5), e há relatos de arrastões e de assaltos a lojas.

Homens das Forças Armadas e da Força Nacional (formada por policiais de outros estados), começaram a fazer o policiamento ostensivo nas ruas da Grande Vitória nesta segunda-feira (6). Nas cidades do interior, o policiamento vai acontecer de forma gradativa.

Confira o que funcionamento nas cidades nesta terça-feira:

Entidades empresariais

Fecomércio, CDL Vitória, CDL Serra e Sindilojistas. A orientação é para que os lojistas não abram seus estabelecimentos enquanto não houver segurança.

Supermercados

A Acaps informou que as lojas vão abrir normalmente hoje. Caso a insegurança permaneça, deverão fechar.

Postos

O Sindipostos-ES orientou os postos de combustíveis a paralisarem suas atividades até que tudo se normalize. Mas a decisão é de cada revendedor.

Bancos

Caixa Econômica: vai avaliar a evolução do processo para retomada de suas atividades.

Banestes e Itaú: vão abrir normalmente.

Bradesco: agências fechadas

Sicoob: vai decidir como será o funcionamento das agências no estado nesta terça, depois que forem divulgadas novas informações sobre a situação da segurança pública.

Shoppings

Shopping Vitória: vai adotar o horário praticado aos domingos. Nesta terça, o funcionamento de lojas e estandes será facultativo das 13h às 15h; e obrigatório das 15 às 21h. Já a praça de alimentação e restaurantes funcionam de 11h às 22h.

Shopping Jardins em Vitória: só abrirá com policiamento e transporte público regularizados.

Shopping Vila Velha: funcionará normalmente hoje, das 10h às 22h.

Shoppings Mestre Álvaro, Moxuara, Montserrat, Praia da Costa: vão abrir normalmente.

EDP Escelsa (concessionária de energia elétrica)

Atendimento presencial suspenso em Guarapari, Serra, Vila Velha, Cariacica, Viana, Vitória e Cachoeiro de Itapemirim.

Escolas com aulas suspensas

Rede estadual: todas as escolas.

Ifes: as aulas estão suspensas em todos os campi.

Ufes: aulas suspensas nos quatro campi.

Prefeituras

Vitória: Não funcionarão escolas, unidades de saúde, o setor administrativo, a Casa do Cidadão e os Creas.

Vila Velha: Escolas não funcionarão e apenas uma unidade de saúde atenderá em cada região. Os PAs da Glória e de Cobilândia irão abrir. A vacinação contra a febre amarela está mantida nas seguintes unidades: Jaburuna; Ibes, Paul, Jardim Marilândia; Barra do Jucu.

Serra: Apenas os PAs e a Maternidade de Carapina estarão funcionando. O expediente administrativo e as aulas estão suspensos.

Cariacica: Todas as atividades estão suspensas.

Viana: Todas as atividades estão suspensas, exceto o PA Arlindo Villaschi ficará aberto para atender urgência e emergência.

Guarapari: Aulas suspensas.

Fundão: Todas as atividades estão suspensas.

Linhares: Todas as atividades estão suspensas.

Cachoeiro de Itapemirim: aulas suspensas e unidades de saúde fechadas. Apenas a UPA de Marbrasa ficará aberta para atender casos de urgência e emergência.

Piúma: Aulas suspensas e atendimento de agentes de saúde nas casas suspenso.

Loja Ricardo Eletro, em Goiabeiras, é saqueada na capital (Foto: Fernando Madeira/ A Gazeta)

PMs retornam a pé

Os policiais militares estão retornando aos poucos às ruas. A informação é de que eles estão trabalhando a pé. O presidente da Associação de Cabos e Soldados, cabo Renato, confirmou a volta dos PMs, mas disse que essa não é uma opção segura.

DML de Vitória superlotado

O Departamento Médico Legal (DML) de Vitória está superlotado, segundo o presidente do Associação dos Investigadores da Polícia Civil do Espírito Santo (Assinpol), Junior Fialho. Na tarde da segunda, havia 12 corpos nas geladeiras e 16 no chão. O DML só tem 12 geladeiras funcionando.

DML de Vitória ficou lotado (Foto: Reprodução/ Whatsapp)

Roubos, saques e mortes

Enquanto policiais militares não voltaram às ruas, criminosos aproveitaram para praticar furtos, roubos, arrombamentos em todo o estado. A Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio) informou que o prejuízo já passa de R$ 4,5 milhões.

Além das 68 mortes em apenas 3 dias, um guarda municipal foi baleado na perna durante o trabalho. Ele faz parte do serviço de inteligência da Guarda e foi ferido durante uma troca de tiros com criminosos.

Um ônibus do sistema Transcol também foi roubado do Terminal de Carapina, na Serra, nesta segunda. O veículo foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os responsáveis pelo crime conseguiram fugir.

Pedágio da Terceira Ponte liberado

As cabines de cobrança do pedágio na Terceira Ponte, na Grande Vitória, foram fechadas às 18h30 da segunda, segundo a Rodosol, concessionária que administra a via. O motivo é a falta de policiamento nas ruas. A cobrança voltou a ser realizada nesta terça-feira, às 6h.