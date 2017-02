MP diz que grupo lucrou R$ 2 milhões com fraude em licitações na Saneago

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) detalhou nesta terça-feira (7) como agiam os grupos suspeitos de fraudar licitações da Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago) e que foram desarticulados em ação realizada pelo órgão. Segundo as investigações, as empresas eram formadas por familiares que simulavam concorrência entre si para vencerem os processos. A estimativa é que eles tiveram um lucro de R$ 2,2 milhões com as operações ilegais.

A operação Gota D’Água foi deflagrada nesta manhã e contou com a o apoio das polícias Civil e Militar. O promotor de Justiça Walter Otsuka, um dos 12 que atuaram na ação, explicou como ocorria o esquema.

“A gente vislumbrou a seguinte situação: empresários que tinham empresas funcionando em um único local dando lances para as licitações de um único local no pregão eletrônico. O lance não é verbal, mas sim feito à distância. Tudo combinado”, disse em entrevista coletiva.

Ao todo, foram cumpridos 16 mandados judiciais, sendo 11 de busca e apreensão e cinco de condução coercitiva. Destes, três suspeitos foram detidos em flagrante por fatos não relacionados à ação: um com uma arma, outro com munição, e um terceiro com ecstasy. O MP não informou para qual delegacia eles foram levados e se seguem presos após os depoimentos.

Grupos familiares

Os conduzidos pertencem dois grupos familiares distintos que agiam de forma igualmente irregular. O primeiro delas é construído por pai e filha. Eles tinham duas empresas que atuam na área de equipamentos hidráulicos.

Já o segundo tinha em sua composição mãe e dois filhos. Eles respondiam por quatro empresas ligadas às áreas de serralheria e ferragens

MP diz que grupo lucrou R$ 2 milhões com fraude em licitações (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

“Foram constatadas fraudes em cinco licitações, onde eles maquiavam o caráter competitivo. Acreditamos que essa situação ocorra desde 2010”, destacou Otzuka.

A investigação começou a ser realizada em 2015, após uma denúncia anônima. Nas casas e empresas dos envolvidos foram apreendidos documentos, computadores celulares e agendas com detalhes das licitações.

O promotor de Justiça diz que, a priori, não há o envolvimento de servidores da Saneago no esquema, mas diz que apura a situação. “As investigações seguem em sigilo e nenhuma linha está descartada”, pontua.

Em nota, a assessoria de imprensa da Saneago disse que “apoia integralmente” a operação e que repudia “quaisquer outras que busquem macular a legitimidade das licitações e contratações realizadas pela Saneago”.