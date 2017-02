Ocorrências ‘despencaram’ com Exército nas ruas, diz governo do ES

O secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, André Garcia, afirmou nesta quarta-feira (8) que, desde que as Forças Armadas passaram a patrulhar as ruas, “as ocorrências despencaram”. Nenhum número oficial foi divulgado.

CRISE NO ES

Pelo 5º dia seguido, o estado vive uma onda de violência causada pela falta de policiamento. Familiares de PMs pedem reajuste salarial e protestam impedindo a saída dos militares dos batalhões. O sindicato dos policiais já registrou 87 mortes violentas.

Em entrevista à imprensa, André Garcia afirmou que todos os municípios da região metropolitana de Vitória estão atendidos pela Força Nacional. Agora, será reforçado o policiamento em cidades do interior, como Guarapari.

O governador em exercício do Espírito Santo, César Colnago, afirmou que há pelo menos 500 policiais militares na rua, apesar da paralisação, e que vai fazer “tudo o que for preciso” para recolocar todo o efetivo na rua.

Negociações

O governo argumenta que está “no limite” para dar reajuste salarial, dentro da Lei de Reajuste Fiscal, e que não deixou de dialogar com os servidores e as mulheres dos PMs, mas espera que a lei seja cumprida.

Colnago disse que, diferente de outros estados, “os servidores do Espírito Santo estão recebendo em dia”. “Nós não somos um governo populista, que promete as coisas e não tem como cumprir. Não vamos ser irresponsáveis.”

“Pedimos bom senso e razoabilidade, e não podemos colocar a população nessa situação”, disse Colnago. Segundo ele, o governo só vai discutir reajuste quando tiver condições financeiras.

O governador do Espírito Santo, Paulo Hartung (PSDB), afirmou que algumas lideranças estão aplicando o “método da chantagem”. Ele disse ainda que a Lei de Responsabilidade Fiscal precisa ser cumprida e que “vai chegar uma hora que essa crise vai passar”.

Questionado se os PMs parados serão exonerados, o governador em exercício afirmou que todos serão submetidos ao que diz a lei, “no momento certo”.

O secretário de Segurança disse que o ES está vivendo situações nunca vividas antes. Ele lembra que a PM não pode fazer greve. “Esse movimento tem envergonhado o Espírito Santo. Todas essas ocorrências, todas essas mortes, está na conta deles.”

Sem acordo

A reunião entre mulheres de PMs, associações dos militares e deputados estaduais e a senadora Rose de Freitas (PMDB), que ocorreu nesta terça-feira (7) na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, terminou sem acordo.

Esposa de policial, a manifestante Thamires da Silva disse que espera negociar com o governo. “Queremos antecipar o diálogo o quanto antes. Nossa pauta pede o reajuste de 43% referentes aos últimos três anos em que isso não aconteceu, além da anistia dos PMs, para que eles não sofram retaliações. Só após essas duas exigências serem aceitas, poderemos negociar a saída dos policiais.”

Os manifestantes esperam uma conversa com o governo nesta quarta, mas ela não foi confirmada pelo governo.

Retorno do governador

No início da entrevista, o governador do Espírito Santo, Paulo Hartung (PSDB), falou sobre seu estado de saúde. Ele tratou um tumor na bexiga no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e voltou ao estado nesta quarta-feira (8). Hartung afirmou que seu tratamento foi bem-sucedido e que voltará ao hospital em dois meses para acompanhamento.

A recomendação médica é que o governador volte ao trabalho na próxima semana, mas ele afirmou que, com alguma limitação, já está ajudando “desde ontem”.