Posto de combustíveis pega fogo

Um vídeo mostra o momento em que um posto de combustíveis pegou fogo na terça-feira (7), em Caldas Novas, na região sul de Goiás. As imagens mostram o início das chamas e o trabalho de equipes do Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, ninguém se feriu.

O incêndio aconteceu no início da tarde de terça-feira, no Centro de Caldas Novas. O fogo rapidamente ganhou força e as chamas alcançavam quase a altura do teto do estabelecimento. O trabalho de combate às chamas durou cerca de uma hora. Após o término, a corporação isolou a área para que a perícia fosse feita.

Uma das principais suspeitas é que o fogo pode ter começado durante um trabalho de rotina dos funcionários do posto.