Ex-prefeito de Goiatuba e mais 2 são presos suspeitos de desvio de verbas

O ex-prefeito de Goiatuba Fernando Carlos Vasconcelos, de 47 anos, foi preso suspeito de participar de um esquema de desvio de dinheiro público da cidade, que fica no sul do estado. Além dele, também foram detidos a advogada Renata Nascimento Araújo Pinto, de 27, e o contador Gilberto Francisco da Silva, de 45, sendo que este último se apresentou espontaneamente.

O G1 não conseguiu contato com as defesas dos envolvidos até a publicação desta reportagem.

Segundo a Polícia Civil, as investigações sobre o crime de peculato, que é o desvio de verbas públicas, foram iniciadas no fim do ano passado. Os mandados de prisão temporária – de cinco dias – foram cumpridos na tarde de quarta-feira (8). Os suspeitos foram conduzidos para a delegacia de Goiatuba, onde são ouvidos pelo delegado Patrick Fernando Carniel.

Uma coletiva de imprensa está marcada para a manhã desta quinta-feira (9), em Itumbiara, também no sul de Goiás, para o detalhamento do esquema pelo qual os suspeitos são investigados.

Além disso, o delegado regional Ricardo Chueire informou que uma segunda fase da operação foi deflagrada nesta manhã, quando foram cumpridos sete mandados de condução coercitiva.

Suspeita de desvio de verbas

Em abril do ano passado, quando ainda era prefeito de Goiatuba, Fernando Vasconcelos foi afastado da administração municipal por suspeita de transferir R$ 4,2 milhões do Instituto de Previdência dos Servidores do Município (Goiatubaprev) para os cofres da prefeitura.

Na época, a Câmara Municipal de Goiatuba acatou o pedido de afastamento de Vasconcelos. Assim, o então vice-prefeito Elionai Freitas Magalhães (DEM) assumiu a administração.

Na ocasião, Vasconcelos negou as irregularidades ao G1 e disse que foi vítima de uma acusação injusta e de “cunho político”.