Pm de Caldas Novas desarticula quadrilha de tráfico de drogas

Na madrugada de hoje (09),Após várias denúncias de tráfico de drogas nas imediações do antigo banco HSBC. Os policiais militares começaram um patrulhamento naquela região no intuito de localizar os autores. Após o patrulhamento os PMs conseguiram localizar os autores na Rua Vera Cruz, setor São José,nos fundos de uma marcenaria onde funciona a noite como ponto de vendas de drogas, ao avistar os autores onde conseguiram abordar e localizar várias pedras de crack com os autor Michelle, João Paulo e Ananda e com Edmar vulgo pequizin foi encontrado uma pedra de crack onde foi confirmado que adquiriu dos autores, e também a quantia de R$276,00 em espécie.

Diante dos fatos foi dado voz prisão a ambos conduzido para Dp. Participaram desta ocorrência os policiais militares SGT Maurílio e SD Ricardo



Fonte: 26º Batalhão