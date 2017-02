Usina nuclear registra explosão na França, mas não há risco de contaminação

De acordo com as primeiras informações do jornal “Ouest France”, o incidente deixou cinco pessoas levemente intoxicadas. O jornal afirmou ainda, citando os bombeiros, que a explosão aconteceu no centro da instalação, mas fora da zona nuclear. Um centro médico, com capacidade dar socorro a várias vítimas, foi enviado ao local. O fogo, que começou por volta das 10h, estava praticamente controlado após duas horas.