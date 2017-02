Em Caldas Novas mulher de 25 anos é alvo de disparos de arma de fogo em um bar no setor Jardim Serrano

A Polícia Militar foi acionada no início da noite de hoje 09/02 para atender uma ocorrência em bar localizado setor Jardim Serrano, onde segundo informações um indivíduo que estava em uma moto havia efetuado disparos de arma de fogo em direção a uma mulher.

No local uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiro encaminhou a mulher a UPA onde foi constatado que ela não foi alvejada por nenhum dos disparos, a vitima recebeu atendimento médico e foi liberada em seguida.

Segundo informações o autor efetuou 4 disparos de arma de fogo em direção a vítima em seguida fugiu em uma moto titan de cor vermelha.

A vítima ( Cristiane) 25 anos suspeita que os disparos tenham sido efetuados por um indivíduo que a estava ameaçando pelo whatsApp.

A Polícia está fazendo diligências para tentar localizar o autor da tentativa de homicídio. .

Obs. A vitima ficou com ferimentos nas costas pois momento dos disparos ela estava sentada em uma cadeira de plástico, um dos disparos acertou a cadeira que se quebrou, ela se feriu com pedaços do material.

Fonte: Polícia Militar.