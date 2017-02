Prefeitura de Goiânia usa dinheiro de multas até para café da manhã, diz MP

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) propôs uma ação contra a Prefeitura de Goiânia pela aplicação ilegal do dinheiro arrecado com multas de trânsito. A promotoria constatou que, em 2015, pelo menos R$ 1 milhão foi usado para o pagamento indevido do aluguel de veículos de passeio, custeio de cafés da manhã e de despesas administrativas.

Autora da ação, a promotora de Justiça Alice de Almeida Freire explica que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina que o dinheiro das multas seja destinado, exclusivamente, em sinalização, engenharia de tráfego e de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito.

A Prefeitura de Goiânia informou, em nota, que a atual gestão ainda não foi notificada da ação. Além disso, “por tratar de fatos ocorridos na gestão anterior, não há como se manifestar a respeito”. Ainda conforme a prefeitura, “tão logo seja notificada, a SMT prestará todas as informações solicitadas”.

De acordo com informações da SMT repassadas ao MP-GO, o órgão municipal arrecadou R$ 32 milhões com multas em 2015. Do total, a secretaria alegou ter aplicado R$ 30,5 milhões em despesas conforme o CTB. Porém, segundo a promotora, não apresentou documentos que comprovam estes gastos nem justificou como foi usado o R$ 1,5 milhão restante.

Alice também condena o fato de o dinheiro das multas ser encaminhado para a Secretaria Municipal de Finanças, pois deveria ficar na SMT para a correta aplicação.

27 mil veículos por agente

Dados da SMT repassados ao MP-GO apontam que há 319 agentes na capital, sendo que 254 trabalham na fiscalização. Os demais ocupam funções administrativas ou estão à disposição de outros órgãos.

A promotora considera a quantidade de funcionários nas ruas um problema, pois a frota supera 1,1 milhão de veículos. Assim, a média é de um agente para 27 mil veículos, enquanto o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) recomenda 2 mil veículos por agente.

Liminarmente, a promotora pede que o dinheiro arrecadado com multas seja aplicado conforme o CTB, que seja aberta uma conta exclusiva para receber estes recursos e o retorno imediato de todos os agentes de trânsito para a atividade de fiscalização.

O MP-GO também requer que a prefeitura seja condenada a pagar R$ 30 milhões para reparar o dano causado pela ausência do investimento em políticas de gestão e melhoria no trânsito. Segundo a promotora, a verba deve ser revertida à reestruturação da SMT.