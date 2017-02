Criança de 03 anos morre afogada em Caldas Novas

Pablo Izac de 04 anos estava em uma chácara localizada no setor Lagoa Quente acompanhado da família. A criança havia acabado de almoçar e entrou na água, em seguida ele passou mal e acabou se afogando. O menino foi socorrido, mas depois de dar entrada ao Pronto Atendimento Infantil de Caldas Novas (PAI) ele não resistiu e acabou falecendo. A noticia entristeceu as redes sociais e teve grande comoção. As causas que levaram a criança a passar mal estão sendo investigadas pela polícia. A criança era moradora do setor Itanhanga II. O corpo do menino foi levado para Brasília para ser sepultado. Na capital é onde moram os familiares e outros irmãos. Pablo faria 04 anos no próximo dia 25 de março.

Fica aqui o pedido de orações para que Deus possa confortar os corações de familiares e amigos do pequeno Pablo que voltou para casa para os braços do pai.. Fonte:Alan Cassio.